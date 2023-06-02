Мінцифра створить портал «Дія. Цифрова громада». Це доручення уряду

Кабінет міністрів України затвердив положення про створення вебпорталу «Дія. Цифрова громада», який допоможе з цифровізацією на місцевому та регіональному рівнях.

Про це пише представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

«Дію. Цифрову громаду» доручили розробити Міністерству цифрової трансформації.

Портал має надавати інформацію про планування і проведення заходів, спрямованих на цифровий розвиток і трансформацію, місцевим держадміністраціям, органам місцевого самоврядування, фізичним і юридичним особам тощо.