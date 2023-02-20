ЄС виділив Україні понад €17 мільйонів на цифровізацію

Європейський Союз виділяє €17,4 мільйона на цифровізацію та запускає проєкт «Цифрова трансформація для України» (DT4UA).
Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації.
Відомство працюватиме над ним разом з Естонською академією електронного управління. Мінцифри наполягає, що це допоможе цифровізувати ще більше послуг, вдосконалити додаток та портал «Дія», посилити обмін даними між реєстрами та покращити електронну ідентифікацію. «А ще — розвинути систему електронного управління, щоб кримінальні справи розглядали прозоро», — додали у відомстві.
- На початку лютого стало відомо, що пʼять країн світу хочуть мати аналоги українського застосунку «Дія». Вони планують на його основі створити власний цифровий продукт для своїх громадян.