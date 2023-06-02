Державний секретар США Блінкен заявив, що Штати допоможуть Україні збудувати «армію майбутнього»

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Штати допоможуть Україні збудувати «армію майбутнього». Там готові надавати українським військам допомогу для відсічі російській агресії.

Про це пише Yahoo News.

Він наголосив, що сильна Україна, яка контролює всі свої території, є головною передумовою для перемовин із росією. Інакше це буде «фальшивий» мир.

«Коли ви дивитеся на довгострокові стратегічні цілі та завдання президента путіна, не виникає жодних сумнівів: росія сьогодні перебуває в значно гіршому становищі, ніж до повномасштабного вторгнення», — сказав Блінкен.

Він наголосив, що передумовою для сильної дипломатії та справжнього миру буде Україна, яка здатна стримувати і захищатися від будь-якої агресії. А США готові їй у цьому допомогти.