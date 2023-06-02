Дослідники визначили критерії безпеки Землі. Деякі з них людство уже провалило

Нещодавно науковці визначили низку індикаторів планетарної безпеки та справедливості, але через діяльність людини більшість із них уже провалені. Це створює загрозу стабільності життєзабезпечення та погіршує соціальну рівність, пише The Guardian.

Крім кліматичних змін, наша планета стикається зі зростаючими кризами наявності води, дефіцитом поживних речовин, забрудненням повітря та недостатньою підтримкою екосистем.

«Ми підійшли до того, що я називаю точкою насичення, коли ми досягли межі біофізичної здатності Земної системи залишатися в стабільному стані. Ми наближаємося до переломних моментів, ми бачимо все більше і більше стійких пошкоджень систем життєзабезпечення в глобальному масштабі», — попереджає автор дослідження, професор Йохан Рокстрьом.

Науковці хочуть створити так звану Комісію Землі, у якій працюватимуть провідні вчені з усього світу. Вони мають створити наукову основу для цілей і методів сталого розвитку, які виходять за межі поточної уваги до клімату та включають інші показники.

Що стосується клімату, світ уже оголосив ціль обмежити глобальне потепління до 1,5 °C. Тепер треба визначити інші контрольні показники для нашої планети.

Наприклад, на будь-якій водозбірній ділянці може бути перекрито не більше за 20% стоку річок та струмків, інакше це призводить до погіршення якості води та втрати прісноводних ресурсів.