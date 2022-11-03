ООН оприлюднила список льодовиків, які зникнуть до 2050 року

До 2050 року через зміни клімату зникнуть льодовики по всьому світу, зокрема, останні в Африці.

Про це пише BBC із посиланням на звіт ООН.

На 50 об’єктах Всесвітньої спадщини ООН розташовані близько 18 600 льодовиків. Вони становлять майже 10% льодовикової площі Землі. Звіт ЮНЕСКО свідчить, що третина льодовиків, розташованих на об’єктах Всесвітньої спадщини ООН, розтане протягом трьох десятиліть. Це станеться неминуче, незалежно від дій світу щодо боротьби зі зміною клімату, кажуть дослідники.

Дві третини льодовиків на об’єктах Всесвітньої спадщини ООН можна врятувати, але лише якщо світ обмежить глобальне потепління до 1,5°C. У попередньому звіті ООН писали, що наразі у світу «немає надійного шляху» для досягнення цієї мети.

Список об’єктів Всесвітньої спадщини з льодовиками, які зникнуть до 2050 року:

Гірканські ліси (Іран)

Національний парк Дурмітор (Чорногорія)

Національний парк Вірунга (Демократична Республіка Конго)

Пейзажна природоохоронна зона Хуанлун (Китай)

Єллоустонський національний парк (Сполучені Штати Америки)

Національний парк Маунт Кенія/природний ліс (Кенія)

Піренеї Мон-Пердю (Франція, Іспанія)

Національний парк гір Рувензорі (Уганда)

Плато Путорана (росія)

Тектонічна область Сардона (Швейцарія)

Національний парк Наганні (Канада)

Національний парк Лоренц (Індонезія)

Природна система заповідника «Острів Врангеля» (росія)

Національний парк Кіліманджаро (Танзанія)

Йосемітський національний парк (Сполучені Штати Америки)

Доломітові Альпи (Італія)

Незаймані ліси Комі (росія)

Ці льодовики втрачають 58 мільярдів тонн льоду щороку. Це еквівалентно загальному об’єму води, що використовують Франція та Іспанія разом за рік.