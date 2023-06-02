У Київській області уламки дронів і ракет поранили двох людей, серед них дитина

У Київській області через нічну атаку дронів і ракет постраждали двоє людей.
Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.
Поранення отримали 11-річна дитина та 68-річний чоловік.
Уламки впали на господарські споруди, автівки і пошкодили пʼять приватних будинків. У трьох будинках пошкодження незначні — вибиті вікна, посічені фасади. У двох — зайнялися пожежі. Їх уже загасили рятувальники.
У двох районах області також зайнялася трава і ліс.
- За попередньою інформацією від КМВА, вночі проти 2 червня в небі над Києвом сили ППО знищили понад 30 різних повітряних цілей.