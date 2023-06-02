У Київській області уламки дронів і ракет поранили двох людей, серед них дитина

У Київській області через нічну атаку дронів і ракет постраждали двоє людей.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

Поранення отримали 11-річна дитина та 68-річний чоловік.

Уламки впали на господарські споруди, автівки і пошкодили пʼять приватних будинків. У трьох будинках пошкодження незначні — вибиті вікна, посічені фасади. У двох — зайнялися пожежі. Їх уже загасили рятувальники.

Офіс генерального прокурора

Офіс генерального прокурора

У двох районах області також зайнялася трава і ліс.