Вночі росія атакувала Україну 15 крилатими ракетами і 18 дронами Shahed. Усі збила ППО

Уночі проти 2 червня росія атакувала Україну 15 крилатими ракетами і 18 дронами Shahed. Усі збили Сили протиповітряної оборони.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

За попередньою інформацією від КМВА, вночі в небі над Києвом сили ППО знищили понад 30 різних повітряних цілей.

Повідомлень про руйнування і постраждалих не було.

Мер Києва Віталій Кличко близько 05:00 повідомив, що після закінчення тривоги в Дарницькому районі столиці на дорозі виявили тліючі уламки ракети, а в Подільському районі через падіння уламків загорілася трава.

Але згодом КМВА уточнила, що після перевірки інформація щодо уламків у Дарницькому районі не підтвердилася.