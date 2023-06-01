США не повідомлятиме росії про розташування своїх стратегічних озброєнь

Від 1 червня Сполучені Штати припинили повідомляти росії інформацію про статус та місцезнаходження своїх стратегічних озброєнь, зокрема ракет і пускових установок.
Про це повідомили в Держдепі.
США назвали цей крок відповіддю на призупинення участі росії в Договорі про скорочення стратегічних наступальних озброєнь. У Держдепі зазначили, що росія перестала виконувати свої зобовʼязання щодо цього після 28 лютого 2023 року.
Водночас Сполучені Штати продовжують надавати росії дані про запуски міжконтинентальних балістичних ракет і балістичних ракет з підводних човнів відповідно до Угоди про повідомлення про запуски балістичних ракет 1988 року, а також про навчання. Однак США не надаватимуть росії телеметричну інформацію про кількість запусків.
США також відкликає видані російським фахівцям візи для проведення інспекцій у рамках договору. Заявки на такі візи теж відхилять. До того ж США анулюють постійний дипломатичний доступ, виданий російським інспекційним літакам.
Договір про скорочення стратегічних наступальних озброєнь — один з основних договорів між США та СРСР, а потім росією, у питанні контролю над ядерною зброєю обох країн. Штати та росія підписали його у 2010 році, він чинний до 2026 року. Угода передбачає, що росія та США спільно скорочуватимуть свої ядерні боєзаряди, а також можливі носії ядерної зброї — від ракет до стратегічних бомбардувальників. Контролювати це мають двосторонні інспеції: тобто представники росії та США мають право побувати на ядерних обʼєктах одне одного й особисто перевірити, чи справді кожна країна скорочує своє ядерне озброєння.
- 21 лютого 2023 року президент росії володимир путін оголосив, що рф призупиняє свою участь у Договорі про скорочення стратегічних наступальних озброєнь. Він підкреслив, що йдеться саме про призупинення, а не про повний вихід із договору. Причина — інші ядерні держави Заходу продовжують розвивати свої ядерні озброєння та наполягають на доступі до російських ядерних обʼєктів. Також путін заявив, що США нібито продовжують розробляти нову ядерну зброю та готуються до випробувань.
- Україна тоді наголосила, що росія продовжує свідомо руйнувати існуючу архітектуру ядерного роззброєння, і закликала міжнародну спільноту надати рішучу відповідь на агресивну поведінку росії, вжити термінових спільних заходів, щоб запобігти та протидіяти будь-яким формам ядерного шантажу.
- Двостороння консультативна комісія, яка займається практичними питаннями виконання Договору про СНО, востаннє збиралася в Женеві в жовтні 2021 року. Улітку 2022 року російська сторона не допустила американську делегацію до своїх ядерних ракет.