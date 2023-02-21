Росія призупиняє участь у Договорі про скорочення стратегічних наступальних озброєнь

Президент росії володимир путін оголосив, що рф призупиняє свою участь у Договорі про скорочення стратегічних наступальних озброєнь.

Про це він заявив під час звернення до Федеральних зборів 21 лютого.

Путін підкреслив, що йдеться саме про призупинення, а не про повний вихід із договору.

За його словами, причиною цього стало те, що інші ядерні держави Заходу продовжують розвивати свої ядерні озброєння та наполягають на доступі до російських ядерних обʼєктів. Крім цього, він заявив, що США нібито продовжують розробляти нову ядерну зброю та готуються до випробувань.

Також путін хоче, щоб до цього договору приєдналися країни Європи, зокрема Франція та Велика Британія.