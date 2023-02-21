Україна відреагувала на рішення росії призупинити участь у Договорі про скорочення стратегічних наступальних озброєнь

Україна назвала черговим провокаційним кроком рішення росії про призупинення участі в Договорі про скорочення й обмеження стратегічних наступальних озброєнь.

Позицію оприлюднило Міністерство закордонних справ.

Україна наголошує, що росія продовжує свідомо руйнувати існуючу архітектуру ядерного роззброєння.

«Підриваючи один із найважливіших міжнародних договорів у сфері контролю за ядерною зброєю, росія кидає черговий зухвалий виклик світовому співтовариству, підтверджує свою злочинну природу та подальші агресивні наміри щодо знищення міжнародного миру і безпеки. Риторика Москви щодо можливості застосування ядерної зброї є неприйнятною і ставить під загрозу безпеку всього світу», — заявило МЗС.

Україна закликає міжнародну спільноту надати рішучу відповідь на агресивну поведінку росії, вжити термінових спільних заходів, щоб запобігти та протидіяти будь-яким формам ядерного шантажу.