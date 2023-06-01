Reuters: ООН пропонує почати підготовку до транзиту російського аміаку через Україну в обмін на розширення «зернової угоди»

ООН запропонувала Україні, росії та Туреччині розпочати підготовчі роботи для відновлення транзиту російського аміаку через Україну. Паралельно з цим мають початися перемовини про розширення «зернової угоди».
Про це пише Reuters із посиланням на власні джерела.
Аміакопровід «Тольятті — Одеса» не працює з початку повномасштабного вторгнення. Росія ставить умову відновлення транзиту аміаку для продовження «зернової угоди». ООН хоче, щоб до «зернової угоди» додали більше українських портів, а також дозволили вивозити не лише агропродукцію.
Україна та Туреччина попередньо погодилися з такою пропозицією, але росія поки не відповіла.
За даними української влади, працівникам потрібно близько 30 днів, щоб підготувати трубопровід до транзиту аміаку.
- До початку війни в Україні росія експортувала 4,4 мільйона тонн аміаку на рік — це 20% світової торгівлі морським транспортом.
- Організація Обʼєднаних Націй пропонувала відновити експорт російського аміаку трубопроводом до українського кордону, де його має купити американський товарний трейдер Trammo.
- 16 вересня 2022 року президент України Володимир Зеленський заявив, що підтримає відновлення експорту російського аміаку через Україну, якщо Москва поверне Києву українських військовополонених. «Я проти поставок аміаку з рф через нашу територію. Я б робив це тільки в обмін на наших полонених. Це я пропонував ООН», — сказав президент.
- За даними Reuters, у листопаді минулого року представники росії та України зустрічалися в Обʼєднаних Арабських Еміратах, щоб обговорити можливість обміну військовополоненими та відновлення експорту російського аміаку через український трубопровід.