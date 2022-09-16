«Тільки в обмін на наших полонених». Зеленський назвав умову для експорту російського аміаку через Україну

Президент України Володимир Зеленський заявив, що підтримає відновлення експорту російського аміаку через Україну, якщо москва поверне Києву українських військовополонених.
Про це повідомляє Reuters.
Зеленський уже розповів про це Організації Об’єднаних Націй, яка запропонувала відновити подачу російського аміаку через Україну, щоб зменшити глобальний дефіцит добрив.
«Я проти поставок аміаку з рф через нашу територію. Я б робив це тільки в обмін на наших полонених. Це я пропонував ООН», — сказав президент.
- Організація Об’єднаних Націй запропонувала відновити експорт російського аміаку трубопроводом до українського кордону, де його має купити американський товарний трейдер Trammo. Цей трубопровід розрахований на перекачування до 2,5 млн тонн аміаку на рік. Його закрили після того, як 24 лютого росія розпочала повномасштабну війну проти України.