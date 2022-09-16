«Тільки в обмін на наших полонених». Зеленський назвав умову для експорту російського аміаку через Україну

Президент України Володимир Зеленський заявив, що підтримає відновлення експорту російського аміаку через Україну, якщо москва поверне Києву українських військовополонених.

Про це повідомляє Reuters.

Зеленський уже розповів про це Організації Об’єднаних Націй, яка запропонувала відновити подачу російського аміаку через Україну, щоб зменшити глобальний дефіцит добрив.

«Я проти поставок аміаку з рф через нашу територію. Я б робив це тільки в обмін на наших полонених. Це я пропонував ООН», — сказав президент.