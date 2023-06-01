У Деснянському районі Києва заявили, що працівник поліклініки відчинив людям центральний вхід, аби вони пройшли в укриття

У Києві, у Деснянському районі працівник нічної зміни поліклініки № 3 під час повітряної тривоги відчинив людям центральний вхід, аби вони пройшли в укриття.
Про це вранці 1 червня повідомив голова Деснянської районної адміністрації Дмитро Ратніков.
За його словами, частина мешканців опинилася в укритті, частина — ні. Три людини біля укриття загинули. Наразі зʼясовують усі деталі інциденту. Ратніков зазначив, що з самого ранку ведеться робота з керівництвом поліклініки та фахівцями департаменту муніципальної безпеки КМДА.
Поліція Києва вже відкрила провадження за фактом службової недбалості, що спричинила тяжкі наслідки.
Росія вночі 1 червня знову атакувала Київ. У Деснянському районі столиці уламки впали на поліклініку та на прилеглий багатоповерховий будинок — загинули троє людей, ще близько десяти отримали поранення. Серед загиблих — 9-річна дівчинка.
Чоловік однієї з загиблих розповів, що дружина з дитиною спішили в укриття, яке було в поліклініці № 3 Деснянського району, однак його не відчинили. Поки люди стукали у двері, впали уламки ракети.
Мер Києва Віталій Кличко заявив, що до поліклініки виїхали фахівці департаменту муніципальної безпеки і на місці зʼясовують, чому не було доступу до укриття.