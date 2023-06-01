У Деснянському районі Києва заявили, що працівник поліклініки відчинив людям центральний вхід, аби вони пройшли в укриття

У Києві, у Деснянському районі працівник нічної зміни поліклініки № 3 під час повітряної тривоги відчинив людям центральний вхід, аби вони пройшли в укриття.

Про це вранці 1 червня повідомив голова Деснянської районної адміністрації Дмитро Ратніков.

За його словами, частина мешканців опинилася в укритті, частина — ні. Три людини біля укриття загинули. Наразі зʼясовують усі деталі інциденту. Ратніков зазначив, що з самого ранку ведеться робота з керівництвом поліклініки та фахівцями департаменту муніципальної безпеки КМДА.

Поліція Києва вже відкрила провадження за фактом службової недбалості, що спричинила тяжкі наслідки.