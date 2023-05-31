Кабмін спростив процедуру направлення воїнів на лікування за кордон

Кабінет міністрів ухвалив спрощений механізм направлення українських військовослужбовців на лікування за кордон.

Про це інформує Міністерство оборони України.

Відтепер медзаклад самостійно формуватиме висновок про необхідність направити військового на лікування за кордон і надсилатиме пакет документів до відповідного державного органу Сил безпеки й оборони.

Цей висновок прийматиметься без консиліуму військово-медичного закладу. Таким чином уряд суттєво скоротив бюрократичні процедури для захисників і захисниць.

Згідно з постановою для лікування за кордоном необхідні такі документи:

згода військового або його законного представника;

згода на обробку та передачу персональних даних установам охорони здоровʼя іноземних держав;

виписка з медкарти амбулаторного (стаціонарного) хворого за формою, затвердженою МОЗ;

висновок про необхідність направлення на лікування за кордон.

Верховна Рада України на засіданні 2 травня схвалила закони щодо спрощення обігу документів і лікування військових. Для всіх військових шпиталів до кінця травня запрацює запис в електронну чергу на військово-лікарську комісію.

5 травня проєкт запустили в тестовому режимі в тих містах, де ВЛК проходить найбільше людей: Харків, Львів, Київ, Вінниця та Одеса. 18 квітня Кабмін ухвалив створення позаштатних військово-лікарських комісій на базі цивільних медичних закладів за Програмою медгарантій.