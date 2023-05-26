Зеленський підписав законопроєкти про спрощення умов лікування військових і збільшення місць для роботи ВЛК

Президент Володимир Зеленський підписав проєкти законів № 9158 і № 9154, які спрощують оформлення довідки про обставини травматизації військового під час воєнного стану та дозволяють створювати військово-лікарські комісії (ВЛК) при державних і комунальних закладах охорони здоровʼя.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Закони набудуть чинності наступного дня після їх публікації.

Законопроєкт № 9158

Цей документ дозволяє не проводити розслідування про обставини отримання травми в зоні бойових дій.

Довідка про травму (поранення, контузію, каліцтво) складається протягом 5 днів на підставі рапорту безпосереднього командира та відповідного наказу командира військової частини.

У такий самий строк довідка направляється до військового закладу охорони здоровʼя або до територіального центру комплектування і соціальної підтримки.

Запроваджується механізм направлення медичних та інших документів до військового закладу охорони здоровʼя або територіального центру комплектування і соціальної підтримки, а також до військової частини — територіальним центром комплектування та соціальної підтримки.

«Таким чином, документи «ходитимуть» за військовим, а не військовий ходитиме за документами. Це сприятиме розвʼязанню проблем черг і зайвої бюрократії, щоб військовослужбовці, які поранені та перебувають на лікуванні, не вистоювали в чергах для отримання тієї чи іншої довідки від військово-медичної комісії», — пояснив голова комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, народний депутат від «Слуги народу» Олександр Завітневич.

Железняк додає, що в цьому законі підтримали поправку № 47, відповідно до якої в разі неможливості направлення документів в електронному вигляді обовʼязок направити документи в паперовому вигляді покладається на заклад охорони здоровʼя або територіальний центр комплектування і соціальної підтримки.

Законопроєкт № 9154

Як йдеться в пояснювальній записці, раніше військово-лікарську експертизу могли проводити тільки комісії, створені при територіальних центрах комплектування і соціальної підтримки та закладах охорони здоровʼя Міністерства оборони, СБУ та інших військових формувань.

Існувала правова неврегульованість, яка не дозволяла створювати ВЛК при інших закладах охорони здоровʼя сектора безпеки і оборони, зокрема Міністерства внутрішніх справ України, Державної прикордонної служби України, Служби зовнішньої розвідки України тощо.

До закону додали весь склад сектора безпеки та оборони, а також дозволили створювати ВЛК при закладах охорони здоровʼя як державної, так і комунальної форми власності.