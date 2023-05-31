«Схеми»: Обвинувачений в корупції депутат Київради Трубіцин зміг виїхати з України завдяки листу від Буданова

Обвинувачений в корупції депутат Київради Владислав Трубіцин зміг виїхати за кордон за дозволом голови Державної прикордонної служби Сергія Дейнеки на підставі листа від начальника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова.

Про це повідомили журналісти проєкту «Схеми» з посиланням на джерела в кількох органах, обізнаних з обставинами виїзду Трубіцина.

Вони стверджують, що 13 травня депутат на власному авто Mercedes S 600 виїхав з України через пункт пропуску «Рава Руська». Відтоді він не повернувся, хоча 17 травня мав бути в суді.

Лист від Буданова датований 27 січня 2023 року, вказують журналісти.

У листі Буданов звернувся до голови Держприкордонслужби з проханням посприяти «безперешкодному перетину кордону» для виїзду в закордонне відрядження з 28 січня до 25 травня 2023 року пʼятьом особам, однією з яких був Трубіцин. У листі вказувалось авто та номер, на якому депутат виїхав із країни.

Ще одна людина зі списку — Юрій Л. Публічних згадок про нього немає, але журналісти зʼясували, що раніше він перетинав кордон в одній машині з Трубіциним. Також він купив авто у засновниці літературного клубу, членом якого є депутат.

Наступна людина з списку — Руслан Ш., колекціонер антикваріату, засновник відповідних магазинів у Києві та Харкові. Як і Трубіцин, він є колишнім помічником нардепа Олександра Фельдмана. Свій виїзд Руслан пояснив «гуманітарною допомогою».

Серед інших чоловіків, щодо виїзду яких ГУР клопотав цим же листом, двоє є непублічними. Чоловіки підтвердили журналістам, що мали дозвіл на виїзд від ГУР і скористались ним, щоб ввезти пікапи для потреб оборони, і заявили, що з Трубіциним та іншими чоловіками зі списку вони не знайомі.

У САП повідомили «Схемам», що для виїзду за кордон Трубіцин мав завчасно повідомити суд про причину своєї неявки, але обвинувачений цього не зробив. Трубіцин також мав процесуальний обовʼязок — за першим викликом зʼявлятися на судові засідання, а він вже двічі порушив його.

Журналісти зʼясували, що Владислав Трубіцин протягом 2022—2023 років, уже маючи статус підозрюваного у кримінальному правопорушенні, неодноразово виїжджав за кордон на підставі клопотань від Головного управління розвідки Міноборони, зокрема 13 листопада 2022 року та 22 січня 2023 року.

Це відображено в базі про перетин державного кордону України, повідомляють джерела «Схем» із доступом до цієї бази.

Із запитом про коментар «Схеми» звернулися до Головного управління розвідки Міноборони. Представник відомства Андрій Юсов зазначив, що «наразі не може прокоментувати цю інформацію».