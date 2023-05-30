САП подала клопотання про міжнародний розшук депутата Київради Трубіцина

Спеціалізована антикорупційна прокуратура подала до Вищого антикорсуду клопотання про міжнародний розшук депутата Київської міськради Владислава Трубіцина, обвинуваченого в одержанні 1,39 млн грн хабаря.

У пресслужбі САП зазначили, що Трубіцин двічі не зʼявився на судове засідання, оскільки виїхав з України і тепер його місцеперебування невідоме.

Також обвинувачення вимагатиме сплати всієї застави в розмірі 10 млн 886 тис. грн в дохід держави та клопотатиме про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, щойно його затримають.

Після затримання на початку лютого 2022 року Трубіцину обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою сплати застави в розмірі 14 млн 886 тис. грн. Заставу за нього внесли. Згодом ухвала слідчого судді зменшила розмір застави до 10 млн 886 тис. грн — 2 млн грн переказали для ЗСУ, а 2 млн грн повернули заставодавцю. У червні 2022 розмір застави зменшили до 9 886 000 — 1 млн грн повернули заставодавцю.