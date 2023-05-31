Зеленський призначив нового голову Одеської ОВА

Президент Володимир Зеленський призначив нового голову Одеської обласної адміністрації. Ним став прокурор Києва Олег Кіпер.

Про це йдеться в указі президента № 312/2023.

«Призначити Кіпера Олега Олександровича головою Одеської обласної державної адміністрації», — зазначається в документі.

Кіпер розпочав роботу в органах прокуратури у 2001 році. Він був слідчим Котовської міжрайонної прокуратури Одеської області, прокурором відділу прокуратури Одеської області, прокурором відділу Генеральної прокуратури України. Також Кіпер був начальником прокуратури Івано-Франківської області, заступником прокурора Івано-Франківської області та заступником начальника відділу Генпрокуратури.

У жовтні 2014 року Кіпер потрапив під дію закону про люстрацію, оскільки працював у Генпрокуратурі за часів Януковича. Але у 2019 році Окружний адмінсуд поновив його на посаді та визнав люстрацію незаконною. Улітку 2020 року Кіпер став спочатку заступником прокурора Києва, а згодом очолив Київську міську прокуратуру.