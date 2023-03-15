Зеленський звільнив трьох голів обласних адміністрацій

Президент України Володимир Зеленський звільнив очільників трьох обласних військових адміністрацій.
Про це свідчать його укази від 15 березня.
Звільнено:
- Сергія Гайдая з посади голови Луганської обласної державної адміністрації;
- Максима Марченка з посади голови Одеської обласної державної адміністрації;
- Сергія Гамалія з посади голови Хмельницької обласної державної адміністрації.
Перед цим ЗМІ писали, що Сергій Гайдай може стати послом України в Казахстані, а Сергія Гамалія на початку березня нібито зупинила поліція за керування машиною напідпитку.