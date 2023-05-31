Президент Єврокомісії запропонувала надати Україні гарантії безпеки на шляху до НАТО

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час виступу на конференції з питань безпеки в Братиславі запропонувала членам НАТО надати Україні гарантії безпеки на шляху до членства в Альянсі.

Про це пише The Guardian.

Видання зазначає, що перед липневим самітом НАТО у Вільнюсі посилюються дебати щодо можливих форм гарантій безпеки для України, поки вона не стала членом Альянсу. Україна хотіла б отримати чіткий графік і дізнатися про основні етапи, але США не бажають брати на себе такі зобовʼязання.

Урсула фон дер Ляєн сказала, що для майбутнього статусу безпеки України можна використовувати приклади з історії, але не вказала, які. Імовірно, пише The Guardian, вона посилалася на позицію нейтралітету, яку Фінляндія зайняла після Другої світової війни аж до її вступу до ЄС.

Президент Єврокомісії також зазначила, що члени НАТО можуть надати низку гарантій стримування відмовою «через військове обладнання, яке може зміцнити Україну перед майбутніми атаками росії». За її словами, важливо те, що «друзі України будуть поруч з нею надовго».

У широкому сенсі стримування відмовою означає переконати супротивника, що атака не вдасться через сильний захист, тоді як попередня концепція НАТО — стримування відплатою — означає погрозу супротивнику помститися за напад, якщо він буде здійснений. НАТО прийняло стратегію відмови на Мадридському саміті.

Урсула фон дер Ляєн вкотре заперечила мирний план на основі замороженого конфлікту і заявила, що загроза повторного вторгнення росії зникне лише тоді, коли усі російські війська та техніка покинуть українську землю.

За її словами, ЄС зрозумів, що для Європи недостатньо просто сказати Україні, що двері для остаточного членства України в ЄС відкриті, Євросоюз повинен зробити активні кроки, щоб зблизитися з державами-кандидатами.