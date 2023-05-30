«Укренерго» відновило постачання світла після аварійних відключень

«Укренерго» відновило постачання електроенергії українцям. Диспетчерський центр компанії не прогнозує жодних обмежень споживання у вечірні години.

Про це повідомив голова правління «Укренерго» Володимир Кудрицький.

«Ми відновили постачання електроенергії споживачам. Жодних обмежень споживання у вечірні години доби диспетчерський центр не планує. Сьогодні в енергосистемі аварійно відключилися високовольтні лінії, спрацювали системи захисту та через це відбувалися відключення електроенергії в низці регіонів», — зазначив він.