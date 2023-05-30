Уряд підвищує тариф на електроенергію з 1 червня

Кабінет міністрів України підвищив тариф на електроенергію для населення до 2,64 грн/кВт*год. Він діятиме з 1 червня.
Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко на брифінгу після засідання уряду, передає «Суспільне».
Постанову про підвищення цін на світло в терміновому порядку вніс міністр енергетики Герман Галущенко. Він зазначив, що підвищення тарифів повинно забезпечити стабільність роботи пошкодженої російськими ударами енергосистеми в наступному опалювальному сезоні.
Зараз українці платять 1,44 гривні за 1 кВт*год, якщо споживаютьдо 250 кВт*год на місяць , і 1,68 гривні за 1 кВт*год, якщо споживають понад 250 кВт*год на місяць.
- 26 травня Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) запропонувала вдвічі збільшити тариф на електроенергію для населення. Це потрібно, щоб покращити фінансові показники «Енергоатому» і «Укргідроенерго», коштом яких покривається різниця між ринковою і фактичною ціною електроенергії.
- Раніше в НКРЕКП назвали два варіанти нових тарифів на електроенергію. Питання щодо перегляду тарифів залишається відкритим, проте нещодавно уряд вирішив, що пільгова ціна на електроенергію для населення діятиме до 31 травня.