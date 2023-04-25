Пільгова ціна на електроенергію діятиме до кінця травня

Уряд продовжив дію пільгової ціни на електроенергію для населення до 31 травня.
Про це повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль.
Першого квітня мав закінчитися період пільгової ціни на електроенергію, але наприкінці березня на засіданні Кабміну його вирішили продовжити ще на місяць.
- У Нацкомісії розглядають два варіанти нових тарифів на електроенергію, серед яких збільшення ціни до 2,40 і 2,80 гривні за 1 кВт/год.
- Нині українці платять 1,44 гривні за 1 кВт/год, якщо споживають на місяць до 250 кВт/год включно, і 1,68 гривні за 1 кВт/год, якщо споживають на місяць понад 250 кВт/год.