Пільгова ціна на електроенергію діятиме до кінця травня

Уряд продовжив дію пільгової ціни на електроенергію для населення до 31 травня.

Про це повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль.

Першого квітня мав закінчитися період пільгової ціни на електроенергію, але наприкінці березня на засіданні Кабміну його вирішили продовжити ще на місяць.