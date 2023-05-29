Китай оголосив про план висадити астронавтів на Місяць до 2030 року

Китай планує завершити місію з висадки людини на Місяць до 2030 року. Про це повідомляє The New York Times.

Заступник директора Китайського пілотованого космічного агентства Лінь Сіцан сказав, що проєкт висадки на Місяць «запустили недавно». Проєкт буде спрямований на те, щоб забезпечити короткострокове перебування на поверхні Місяця, а також збирання зразків і проведення досліджень.