Посли ЄС оголосили Грузії демарш через відновлення авіасполучення з рф

Посли країн ЄС під час зустрічі з віцепремʼєром, міністром економіки Грузії Леваном Давіташвілі оголосили йому демарш через відновлення авіасполучення між Москвою і Тбілісі.
«Ми висловили занепокоєння і жаль Євросоюзу через відновлення авіасполучення між Грузією та росією. Це рішення суперечить рішенню Євросоюзу не здійснювати польотів до росії та чинити на неї тиск», — заявив журналістам після зустрічі посол Євросоюзу в Грузії Павло Керчинський.
Разом із Керчинським із грузинським віцепремʼєром зустрілися посли всіх 27 держав Європейського Союзу.
Він підкреслив: хоча рішення про відновлення авіарейсів ухвалювала саме росія, воно також потребувало згоди на це грузинського уряду.
«Ми також висловили своє занепокоєння, що таке рішення суперечить нашій рішучості ізолювати росію та чинити на неї тиск», — зазначив європейський дипломат.
Віцепрем’єр Грузії, своєю чергою, заявив, що запевнив європейських послів: компанії, які перебувають під санкціями ЄС, не будуть обслуговувати авіарейси, а всіх прибулих росіян будуть ретельно перевіряти.
Водночас він додав, що Грузія має прямий кордон із росією, тому «контекст Грузії відрізняється від контексту країн Євросоюзу».
- 10 травня 2023 року путін підписав указ і скасував з 15 травня 2023 року візовий режим для громадян Грузії, а також скасував заборону на повітряні перевезення з росії до Грузії, що діяла з червня 2019 року.
- Президент Грузії Саломе Зурабішвілі назвала це провокацією і навіть скликала Раду безпеки країни. Натомість грузинський уряд не вбачає нічого поганого у відновленні авіасполучення.
- Грузія заявила, що не пустить у свій повітряний простір підсанкційні авіакомпанії та літаки, ЄС її попередив з цього приводу. 15 травня Грузія видала перший з 2019 року дозвіл на польоти в напрямку росії, його отримала авіакомпанія з рф «Азімут», другий дозвіл отримала грузинська авіакомпанія Georgian Airways, а третій — російська авіакомпанія Red Wings (її літаки літали в окупований Крим).