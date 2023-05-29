Посли ЄС оголосили Грузії демарш через відновлення авіасполучення з рф

Посли країн ЄС під час зустрічі з віцепремʼєром, міністром економіки Грузії Леваном Давіташвілі оголосили йому демарш через відновлення авіасполучення між Москвою і Тбілісі.

«Ми висловили занепокоєння і жаль Євросоюзу через відновлення авіасполучення між Грузією та росією. Це рішення суперечить рішенню Євросоюзу не здійснювати польотів до росії та чинити на неї тиск», — заявив журналістам після зустрічі посол Євросоюзу в Грузії Павло Керчинський.

Разом із Керчинським із грузинським віцепремʼєром зустрілися посли всіх 27 держав Європейського Союзу.

Він підкреслив: хоча рішення про відновлення авіарейсів ухвалювала саме росія, воно також потребувало згоди на це грузинського уряду.

«Ми також висловили своє занепокоєння, що таке рішення суперечить нашій рішучості ізолювати росію та чинити на неї тиск», — зазначив європейський дипломат.

Віцепрем’єр Грузії, своєю чергою, заявив, що запевнив європейських послів: компанії, які перебувають під санкціями ЄС, не будуть обслуговувати авіарейси, а всіх прибулих росіян будуть ретельно перевіряти.

Водночас він додав, що Грузія має прямий кордон із росією, тому «контекст Грузії відрізняється від контексту країн Євросоюзу».