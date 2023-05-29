Данія збільшить видатки на військову допомогу Україні ще на $2,59 млрд

Уряд Данії збільшить фінансування військової допомоги Україні у 2023—2024 роках на суму понад $2,5 мільярда.

Про це заявила премʼєр-міністр країни Метте Фредеріксен в інтервʼю Danmarks Radio.

«Зараз дуже критичний момент у війні в Україні та серйозна ситуація на полі бою, і тому Україна потребує всієї можливої підтримки», — зазначила Фредеріксен.

Данія, населення якої становить менше ніж шість мільйонів людей, у березні заснувала Фонд підтримки України в розмірі 7 мільярдів данських крон (близько одного мільярда доларів США).

Станом на травень цей фонд спорожнів на 70%, тому уряд виділить ще 7,5 мільярда крон цього року, що в сумі сягає 14,5 мільярда данських крон. Наступного року уряд поповнить фонд ще на 10,4 мільярда крон.

«Українці щодня використовують багато зброї та боєприпасів, як легких, так і важких. Але витрати на поле бою, на жаль, дуже і дуже високі, оскільки рівень агресії з російської сторони теж високий, тому й грошей потрібно більше. Українці не можуть перемогти без масової підтримки всіх союзників, тому ми вирішили вкладати більше грошей у Фонд України вже зараз», — наголосила Фредеріксен.

Президент Володимир Зеленський подякував уряду Данії за це рішення.

«Цей великий внесок ще більше зміцнить бойовий потенціал Збройних сил України в короткостроковій та середньостроковій перспективі. Наша сила в єдності!» — написав він.