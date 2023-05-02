Данія виділяє Україні найбільший пакет військової допомоги. Його вартість — $250 мільйонів

Парламент Данії вирішив виділити Силам оборони України найбільший пакет військової допомоги вартістю $250 мільйонів, щоб допомогти «успішно завершити майбутній контрнаступ». Про це повідомило датське Міністерство оборони.

Ця допомога насамперед піде на купівлю систем протиповітряної оборони. Також у пакет включили:

броньовані ремонтно-евакуаційні машини;

машини для розмінування;

боєприпаси для протитанкового гранатомета Carl Gustaf;

пересувні польові мости;

прилади нічного бачення та інше.

«Ми знаємо, що росіяни закріпилися на окупованих територіях України окопами, мінними полями та іншими перешкодами, які мають зупинити український наступ. Матеріали в пакеті допомоги є важливими, щоб прокласти шлях українським танкам і бронетехніці на передовій», — каже міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен.

Ще €50 мільйонів спрямують на нелетальну техніку для України від НАТО.