Данія виділяє Україні найбільший пакет військової допомоги. Його вартість — $250 мільйонів

Парламент Данії вирішив виділити Силам оборони України найбільший пакет військової допомоги вартістю $250 мільйонів, щоб допомогти «успішно завершити майбутній контрнаступ». Про це повідомило датське Міністерство оборони.
Ця допомога насамперед піде на купівлю систем протиповітряної оборони. Також у пакет включили:
- броньовані ремонтно-евакуаційні машини;
- машини для розмінування;
- боєприпаси для протитанкового гранатомета Carl Gustaf;
- пересувні польові мости;
- прилади нічного бачення та інше.
«Ми знаємо, що росіяни закріпилися на окупованих територіях України окопами, мінними полями та іншими перешкодами, які мають зупинити український наступ. Матеріали в пакеті допомоги є важливими, щоб прокласти шлях українським танкам і бронетехніці на передовій», — каже міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен.
Ще €50 мільйонів спрямують на нелетальну техніку для України від НАТО.
- Наприкінці квітня Данія запустила нову програму підтримки України на 2023 рік, у межах якої виділить один мільярд євро. Головна мета програми — відновлення України. Особливу увагу Данія приділить реконструкції Миколаєва.
- Уряд Данії погодив створення фонду загальною сумою сім мільярдів данських крон (мільярд доларів) для цивільної, військової та економічної допомоги Україні. Кошти фонду призначені на допомогу у 2023 році. На додаток до цього у 2024—2027 роках зарезервовані кошти, які можуть сприяти покриттю витрат на заміну військової техніки. Ці кошти від військових внесків, зроблених у 2022 і 2023 роках.
- Данія та Нідерланди планують поставити в Україну 14 німецьких танків Leopard 2 на початку наступного року. Наразі Данія вже передала перші 155-мм самохідні артилерійські установки Caesar.