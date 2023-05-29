Верховна Рада схвалила санкції проти Ірану на 50 років

Верховна Рада проголосувала за введення санкцій проти Ірану на 50 років.
Про це пише нардеп Ярослав Железняк.
Підтримали пропозиції Ради національної безпеки й оборони 328 депутатів. Вони стосуються секторальних економічних та інших обмежень.
Деталі рішення РНБО, яке підтримав парламент, нижче на фото.
- 28 травня президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради постанову про запровадження санкцій проти Ірану строком на 50 років за допомогу росії у війні проти України.
- Документ передбачає повну заборону торгівельних операцій, припнення транзиту ресурсів, польотів та перевезень на території України, будь-яких інвестицій в ісламську республіку та передачу резидентами технологій, прав на інтелектуальну власність тощо.