Новини

Верховна Рада схвалила санкції проти Ірану на 50 років

Автор:
Ліза Бровко
Дата:

Верховна Рада проголосувала за введення санкцій проти Ірану на 50 років.

Про це пише нардеп Ярослав Железняк.

Підтримали пропозиції Ради національної безпеки й оборони 328 депутатів. Вони стосуються секторальних економічних та інших обмежень.

Олексій Гончаренко / Telegram

Деталі рішення РНБО, яке підтримав парламент, нижче на фото.

1 2
  • 28 травня президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради постанову про запровадження санкцій проти Ірану строком на 50 років за допомогу росії у війні проти України.
  • Документ передбачає повну заборону торгівельних операцій, припнення транзиту ресурсів, польотів та перевезень на території України, будь-яких інвестицій в ісламську республіку та передачу резидентами технологій, прав на інтелектуальну власність тощо.