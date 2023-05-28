Зеленський пропонує Раді запровадити санкції проти Ірану на 50 років

Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради постанову про запровадження санкцій проти Ірану строком на 50 років за допомогу росії у війні проти України.

Згідно з документом, пропонується повністю заборонити торгівельні операції, зупинити транзит ресурсів, польоти та перевезення на території України та завадити виведенню капіталів резидентами Ірану. Також пропонуються заборона на будь-які інвестиції в ісламську республіку та передача резидентами технологій, прав на інтелектуальну власність.

Відповідальними за реалізацію у разі введення санкцій призначили Кабмін, розвідку, Службу безпеки та Національний банк України.