Справа про ДТП за участі Арʼєвої: прокурор просить помістити підозрювану під варту. Розгляд апеляції відбудеться в червні

Київський апеляційний суд призначив на 1 червня розгляд апеляційної скарги прокурора на запобіжний захід підозрюваній у скоєнні ДТП депутатці Київради Ярині Арʼєвій.

Про це пише пресслужба Київської міської прокуратури.

Прокурор в апеляції просить скасувати рішення суду першої інстанції (нічний домашній арешт на два місяці, які вже спливли) та ухвалити нове, за яким Арʼєву помістять під варту.