Президент Сербії подає у відставку з посади голови правлячої партії. На заміну пропонує міністра оборони

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що подає у відставку з поста лідера правлячої Сербської прогресивної партії. Він запропонував розглянути кандидатуру міністра оборони країни Мілоша Вучевича.

Про це пише Vreme.

На мітингу «Сербія надії» Александар Вучич сказав, що це був останній вечір, коли він приєднався до однопартійців як голова Сербської прогресивної партії.

Александар Вучич очолював Сербську прогресивну партію з 2012 року і говорив про вихід з неї з 2017 року.