У сербському Белграді учень влаштував стрілянину в школі. Загинули щонайменше девʼятеро людей

У сербському Белграді в одній із шкіл району Врачар 14-річний учень влаштував стрілянину. Хлопець увійшов до класу, де йшов урок історії, і розстріляв пʼять обойм.
Про це повідомляє B92.
Загинули вісім дітей та охоронець школи. Президент муніципалітету Врачар Мілан Неделькович повідомив, що девʼять дітей отримали поранення, четверо-пʼятеро з них перебувають у важкому стані.
За даними Міністерства внутрішніх справ Сербії, поліція затримала учня сьомого класу белградської школи «Владислав Рібнікар». Його підозрюють у тому, що 3 травня о 08:40 він кілька разів вистрілив з пістолета свого батька в учнів і охоронця.
За інформацією сербського медіа Prva TV, у хлопця також була вибухівка в рюкзаку.
Однокласники повідомили, що учень, який відкрив стрілянину, був відмінником. За версією одного з дітей, він відкрив стрілянину після того, як отримав одиницю з історії. Офіційно цю версію не підтверджували.
- За даними BBC, у Сербії рідко трапляються випадки масової стрілянини. У країні діють суворі закони щодо зброї, але кількість людей, які володіють нею, є однією з найвищих у Європі — 39,1 на 100 людей станом на 2019 рік.