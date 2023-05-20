У Белграді втретє від початку травня пройшов багатотисячний протест — люди обурені рівнем насильства

У столиці Сербії Белграді втретє за останні два тижні відбулася багатотисячна акція протесту проти насильства.

Її учасники вимагають відставки глави МВС країни Браніслава Гашича і керівника Агентства безпеки й інформації Александара Вуліна, а також закрити таблоїди й телеканали, що пропагують насильство.

Протести спричинені двома стрілянинами, що сталися в країні на початку травня.

3 травня 13-річний підліток стріляв з вогнепальної зброї в одній зі шкіл Белграда: тоді загинули вісім людей — учні й охоронці школи, ще шестеро дістали поранення. Через день 21-річний чоловік розстріляв перехожих у районі муніципалітету Младеновац. Він убив вісьмох і поранив ще 14 людей.

Після випадків масової стрілянини Вулін пообіцяв «роззброїти» Сербію за допомогою амбітного плану, який дасть змогу боротися із законним і незаконним обігом вогнепальної зброї.

За даними дослідницької групи Small Arms Survey, у Сербії найвищий відсоток власників зброї в Європі: приблизно 39 зі 100 людей мають вогнепальну зброю.