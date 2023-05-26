Посол: Азербайджан і Вірменія можуть досягти мирної угоди в червні

Посол Азербайджану у Франції Лейла Абдуллаєва вважає, що в червні Азербайджан і Вірменія можуть підписати мирну угоду. Вірменський та азербайджанський лідери зустрінуться за посередництва Франції та Німеччини.

Про це вона заявила групі журналістів у Парижі, пише Reuters.

«Ми сподіваємося, що 1 червня в Кишиневі нарешті буде підписано мирний договір», — сказала вона.

У молдовській столиці 1 червня відбудеться саміт Європейської політичної спільноти, на якому будуть лідери 47 країн Європи. Очікується, що на полях саміту відбудеться зустріч президента Азербайджану Ільхама Алієва та премʼєра Вірменії Ніколи Пашиняна за посередництва канцлера Німеччини Олафа Шольца та президента Франції Емманюеля Макрона.