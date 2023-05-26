Володимир Зеленський відповів на петицію про цивільні партнерства

Володимир Зеленський відповів на петицію в підтримку законопроєкту № 9103 «Про інститут реєстрованих партнерств».

Президент нагадав, що українська держава свідомо обрала рух назустріч європейським стандартам, основу яких становлять демократія, верховенство права та права людини.

«Розглядаючи влітку минулого року петицію щодо одностатевих шлюбів, я акцентував увагу на тому, що за Конституцією України шлюб ґрунтується на вільній згоді жінки та чоловіка (стаття 51). В умовах воєнного чи надзвичайного стану Конституція України не може бути змінена (стаття 157). Тож я звернувся до Кабінету міністрів України з пропозицією опрацювати питання щодо запровадження інституту зареєстрованого цивільного партнерства», — пише президент.

Уряд доручив Міністерству юстиції розробити та подати до Кабміну законопроєкт про «усунення дискримінаційних положень», що можуть порушувати майнові та немайнові права партнерів, які не перебувають у шлюбі, і про запровадження інституту зареєстрованого цивільного партнерства.

Міністерство юстиції наразі працює над запровадженням інституту цивільного партнерства з визначенням правових засад, порядку і наслідків його державної реєстрації, а також правового статусу й особистих немайнових та майнових прав і обовʼязків партнерів з урахуванням особливостей вже наявних правових інститутів.

Автор петиції Петро Жерух також просив президента звернутися до Верховної Ради з проханням негайно розглянути та підтримати саме законопроєкт № 9103 — Зеленський зазначив, що зробив це. Тепер Рада й уряд мають відповісти автору петиції про розгляд законопроєкту № 9103.