Петиція за реєстровані партнерства набрала необхідну кількість голосів — її має розглянути президент

Петиція за реєстровані партнерства для одностатевих і різностатевих пар набрала необхідні 25 тисяч голосів. Тепер її має розглянути президент Володимир Зеленський.

Про це йдеться на сайті Офісу президента.

«Ухвалення цього проєкту як закону розвʼяже проблему правового статусу, прав та обовʼязків партнерів і партнерок, правовий режим їхнього майна, питання спадкування, соціального захисту, прав у разі смерті чи зникнення одного з них тощо», — зазначають автори петиції.

Понад 40 людей та організацій звернулися до глави держави із закликом публічно підтримати запровадження одностатевих партнерств в Україні та всіляко сприяти ухваленню законопроєкту № 9103. Він дозволяє одностатевим та різностатевим парам отримати статус близьких родичів, при цьому не вступаючи у шлюб.

У Міністерстві оборони розкритикували законопроєкт, мовляв, у них відсутні дані про тисячі військовослужбовців, які не можуть офіційно оформити стосунки з одностатевими партнерами.