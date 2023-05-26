Генштаб: За добу українські бійці знищили російські літак і 25 артилерійських систем. Що відбувається на фронті

Протягом минулої доби між українським і російським військами відбулося 22 зіткнення на Купʼянському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Марʼїнському напрямках. У боях ворог втратив приблизно 460 окупантів.

Про це пише Генштаб ЗСУ.

На Лиманському напрямку росіяни безуспішно вели наступальні дії поблизу Білогорівки Луганської області, на Бахмутському — окупанти продовжують наступати в районі Бахмуту.

У напрямку Красногорівки під Авдіївкою та в районі Марʼїнки українські військові відбили атаки ворога.

На Запорізькому та Херсонському напрямках російські окупанти в обороні, а на Купʼянському намагаються покращити тактичне положення.

Українська авіація завдала пʼять ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки російського війська. До того ж нашим бійцям вдалося збити ворожий літак Су-25.

Ракетники та артилеристи уразили пункт управління, зенітно-ракетний комплекс, два райони зосередження живої сили, склад боєприпасів, радіолокаційну станцію та два артилерійські підрозділи на вогневих позиціях.

Загалом за добу ворог втратив танк, три бойові броньовані машини, 25 артилерійських систем, засіб ППО, літак та іншу техніку.

Facebook / Генеральний штаб ЗСУ