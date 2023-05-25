Міністр оборони Литви анонсував новий пакет військової допомоги для України

Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас на «Рамштайні» оголосив про новий пакет військової допомоги для України.

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони Литви.

За словами Анушаускаса, новий пакет підтримки від Литви складатиметься з обладнання для боротьби з дронами, боєприпасів, сухих пайків та іншого.

«Наша підтримка України — це інвестиція в нашу власну стійкість, стримування та захист. Лише перемога України допоможе відновити мир і стабільність у євроатлантичному просторі», — сказав міністр і додав, що Литва й надалі послідовно підтримуватиме Україну до перемоги.