Суд увʼязнив ворожого інформатора на десять років. Він «зливав» окупантам позиції Сил оборони України в Маріуполі

Суд призначив десять років увʼязнення ворожому інформатору, який передавав окупантам дані про позиції Сил оборони України в Маріуполі.
Про це пише пресслужба СБУ.
Мешканець Полтавської області спілкувався зі знайомими з Маріуполя і приховано вивідував у них інформацію про переміщення українських військових. Потім передавав це так званій «уповноваженій з прав людини ДНР», яка доносила розвідувальні дані командуванню російських військ на східному фронті.
Слідство виявило, що у Facebook чоловік поширював символіку комуністичного тоталітарного режиму.
Його визнали винним у сприянні діяльності терористичної організації (так званої «ДНР») за ч. 1 ст. 258-3 ККУ і поширенні комуністично-тоталітарної пропаганди за ч. 1 ст. 436-1 ККУ.
- У Львові корегувальнику російських ракетних ударів присудили довічне увʼязнення. Прокурор запропонував призначити найсуворіше покарання для обвинуваченого, тому що той самостійно з ідеологічних мотивів шукав інформацію для ворога.