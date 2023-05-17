У Львові корегувальнику російських ракетних ударів присудили довічне увʼязнення

Залізничний районний суд Львова визнав 47-річного Владислава Козєєва винним у державній зраді та призначив довічне увʼязнення з конфіскацією майна. Чоловік корегував російські ракетні удари по Львівщині.

Про це пише «Судовий репортер».

Прокурор Тарас Ковальчук запропонував призначити найсуворіше покарання для обвинуваченого, тому що той самостійно з ідеологічних мотивів шукав інформацію для ворога.

За матеріалами справи, Владислав Козєєв фотографував військові обʼєкти у Львівській області й відправляв фото росіянам, передавав дані про пересування українських військових та координати обʼєктів критичної інфраструктури, зокрема пʼяти мостів, фіксував наслідки російських ударів. Суд довів 25 таких епізодів.

Наприклад, 17 травня Козєєв надіслав росіянам зображення з Google Maps і обвів на ньому сервіс «Автошанс», лісисту місцевість, завод та залізничний міст. За місяць до того окупанти обстріляли станцію, через що сім людей загинули, 11 дістали поранення.

Відомо, що Козєєв — громадянин України, але уродженець Улан-Уде — столиці Республіки Бурятія рф. Він хотів отримати російське громадянство, про що свідчить фото листа від Міністерства внутрішніх справ росії від 2021 року в його телефоні. Він листувався з приводу громадянства з колишнім головою партії ЛДПР покійним Володимиром Жириновським.

До того ж вміст телефону показав, що Козєєв зберігав фото з позначками Z, був підписаний на російські пропагандистські Telegram-канали, користувався російськими застосунками, зокрема банківськими, часто спілкувався з абонентами з рф, серед яких співробітники міністерств внутрішніх і закордонних справ, міграційної служби.

У судових дебатах Козєєв хотів, аби його виправдали, а адвокат переконував суд, що обвинувачений, ймовірно, перестав бути громадянином України, і тому його незаконно судити за державну зраду.