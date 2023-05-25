З’явилося відео атаки надводного дрона на російський військовий корабель «Иван Хурс». Схоже, його підбили

У соцмережах зʼявилося відео атаки надводного дрона на російський військовий корабель «Иван Хурс», яка сталася поблизу Босфору вранці 24 травня. Міноборони рф заявляло, що атака була «безуспішною» і всі три дрони знищили, але на кадрах видно протилежне. Скоріше за все, «Иван Хурс» був підбитий.

Оборонне відомство росії 24 травня публікувало відео знищення одного з дронів бортовими кулеметами корабля. Знищення двох інших дронів росіяни не показували.

На кадрах видно, що в атаці були задіяні морські дрони з так званого флоту безпілотників, на який збирали кошти через UNITED24 ще з листопада 2022 року. Такі дрони вже проводили атаки на російські кораблі Чорноморського флоту.