Росія закриває своє консульство у Швеції та висилає пʼятьох дипломатів

Росія закрила своє Генеральне консульство у Швеції та визнала персонами нон грата пʼятьох шведських дипломатів.

Про це йдеться в офіційній заяві МЗС росії.

До Міністерства закордонних справ росії викликали посла Швеції в росії Малену Мард. Їй повідомили про закриття російського Генерального консульства в Гетеборзі та про відкликання згоди на діяльність Генконсульства Швеції в росії.

Таке рішення пояснили «конфронтаційним курсом, що проводиться Швецією щодо рф».

Діяльність обох консульств припиниться 1 вересня 2023 року.

У відомстві пояснили, що рішення Швеції про визнання п’ятьох російських дипломатів небажаними персонами стало «відверто ворожим кроком».

«Ці дії шведської влади ще більше посилили ситуацію у двосторонніх відносинах, які досягли безпрецедентно низького рівня, зокрема внаслідок безперервної русофобської кампанії у Швеції», — йдеться в заяві російського МЗС.

Шведським дипломатам наказали покинути росію в такі ж терміни, які були відведені шведською владою для виїзду російських співробітників.