Швеція висилає пʼятьох російських дипломатів

Швеція вирішила вислати пʼятьох російських дипломатів.

Про це очільник МЗС країни Тобіас Більстрем повідомив в інтервʼю SVT Nyheter.

За його словами, діяльність російських представників несумісна з Віденською конвенцією про дипломатичні відносини.

Швеція викликала посла росії Віктора Татаринцева та повідомила йому, що п’ятьох людей, які працюють у російському посольстві, попросили залишити країну.

Два тижні тому про видворення російських дипломатів заявила сусідня Норвегія. Персонами нон ґрата стали 15 співробітників посольства росії в Осло, які виявилися офіцерами розвідки.

Востаннє Швеція висилала підозрюваних офіцерів російської розвідки у квітні 2022 року. Тоді видворили трьох дипломатів рф.