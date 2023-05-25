Росія і Білорусь підписали документи про розміщення тактичної ядерної зброї в останній

Міністри оборони Білорусі й росії Віктор Хренін та Сергій Шойгу підписали документи про розміщення нестратегічної ядерної зброї на білоруській території.
Про це пише білоруське видання «Наша Ніва».
Таким чином, росія розмістить тактичну ядерну зброю у спеціальному сховищі в Білорусі й тільки вона зможе її контролювати. За словами Хреніна, угода — це «дієва відповідь на агресивну політику недружніх нам країн».
Білорусь спільно з росією переобладнала літаки Су-25, щоб вони могли нести ядерну боєголовку, а білоруські пілоти пройшли навчання з використання модернізованих штурмовиків.
- Російський диктатор путін заявив, що росія 1 липня планує закінчити будівництво спеціального сховища для тактичної ядерної зброї в Білорусі та вже передала білоруській армії ракетний комплекс «Іскандер», здатний нести таку зброю.
- За його словами, Лукашенко давно порушує питання про розміщення в Білорусі російської тактичної ядерної зброї. Путін каже, що США давно розмістили таку зброю в низці країн, тому в проханні Білорусії «немає нічого незвичайного».
- У США та Німеччині відреагували на плани росії розмістити в Білорусі тактичну ядерну зброю. Там назвали це ескалацією та ядерним залякуванням. А Україна вимагає екстрено скликати засідання Ради Безпеки ООН з цього приводу.