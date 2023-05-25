Росія і Білорусь підписали документи про розміщення тактичної ядерної зброї в останній

Міністри оборони Білорусі й росії Віктор Хренін та Сергій Шойгу підписали документи про розміщення нестратегічної ядерної зброї на білоруській території.

Про це пише білоруське видання «Наша Ніва».

Таким чином, росія розмістить тактичну ядерну зброю у спеціальному сховищі в Білорусі й тільки вона зможе її контролювати. За словами Хреніна, угода — це «дієва відповідь на агресивну політику недружніх нам країн».

Білорусь спільно з росією переобладнала літаки Су-25, щоб вони могли нести ядерну боєголовку, а білоруські пілоти пройшли навчання з використання модернізованих штурмовиків.