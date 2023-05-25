Убивство Кирила Тлявова у Переяславі: суд виправдав трьох підозрюваних, але винний у злочині експоліцейський отримав 4 роки вʼязниці

Переяславський міський суд виправдав трьох причетних до вбивства пʼятирічного Кирила Тлявова. Але винний у вбивстві колишній поліцейський Іван Приходько отримав 4 роки вʼязниці.

Про це повідомляє кореспондентка «Бабеля» із зали суду.

Суд виправдав Дмитра Кривошея та Станіслава Петровця — їх звинувачували в хуліганстві.

Володимира Петровця визнали винним за статтею 263 Кримінального кодексу України — незаконне поводження зі зброєю. Суд присудив йому 4 роки увʼязнення, але замінив умовним терміном на 2 роки.

Колишнього поліцейського Івана Приходька суд визнав винним за статтею 263 та засудив до 3 років вʼязниці. Його також визнали винним за статтею 119 ККУ — убивство через необережність. За це він отримав 4 роки вʼязниці. Загальний термін увʼязнення вираховують за найтяжчим злочином, тому Приходько проведе за ґратами 4 роки.

Також суд зобовʼязав Приходька виплатити батьку та матері хлопчика по 400 тисяч гривень компенсації. Позов на компенсацію для бабусі суд відхилив.

До набуття чинності вироку Приходько перебуватиме під нічним домашнім арештом. У захисту протягом 30 днів є право на апеляцію.

Прокуратура заявила, що оскаржуватиме вирок.