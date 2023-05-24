США перевіряють імовірне застосування американської техніки в Бєлгородській області

Сполучені Штати перевіряють повідомлення про використання американської техніки в Бєлгородській області рф.

Про це пише The Guardian із посиланням на заяву речника Білого дому Джона Кірбі.

«Ми вивчаємо повідомлення про те, що американське озброєння… могло бути залучене [до рейду у Бєлгородській області]», — сказав він.

За словами Кірбі, США чітко дали зрозуміти Києву, що вони не підтримують будь-яке використання американського обладнання для атак по російській території.