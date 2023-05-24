СБУ затримала організатора проросійських провокацій в Києво-Печерській лаврі

Служба безпеки України викрила одного з організаторів прокремлівських провокацій в Києво-Печерській лаврі, які відбувалися в березні 2023 року. Йому повідомили про підозру за виправдовування збройної агресії росії проти України (ч. 3 ст. 436-2 ККУ).
Слідство стверджує, що релігійний блогер вів антиукраїнську діяльність і поширював проросійські наративи, а також організовував замовні «акції протесту» біля Лаври, підбурював людей та давав інтервʼю, де звинувачував Україну в розвʼязанні війни. Водночас блогер транслював свої виступи на YouTube-каналі «Святая Русь» із 23 тисячами підписників.
За даними СБУ, після початку повномасштабної війни фігурант публічно підтримав російських окупантів і виправдовував окупацію українських територій. Удома він зберігав заборонену символіку і книги радикальних націоналістичних структур росії.
Чоловік займає посаду заступника керівника проросійської організації «Единое отечество» та є учасником релігійно-політичної організації РПЦ «Союз православних братств України».
Тепер йому загрожує до восьми років увʼязнення.
- 23 квітня СБУ повідомила про підозру настоятелю чоловічого монастиря Святого Савви Освященного в тимчасово окупованому Мелітополі. Після захоплення міста архімандрит Іоанн (в миру Олександр Прокопенко) одним із перших підтримав російських окупантів і закликав місцевих жителів допомагати загарбникам.
- Напередодні Служба безпеки України та Нацполіція викрили настоятеля Свято-Вознесенського чоловічого монастиря Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ МП. Йому повідомили про підозру. Викрили й клірика Української православної церкви Московського патріархату, якому повідомили про підозру за виправдовування російської агресії в медіа.
- А 11 травня суд оголосив вирок ексочільнику Кіровоградської єпархії УПЦ МП та його секретарю за розпалювання релігійної ворожнечі та ненависті. Їм присудили три роки позбавлення волі з випробувальним терміном два роки, а також рік без права обіймати керівні посади в релігійних організаціях.