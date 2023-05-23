СБУ повідомила про підозру в колабораціонізмі архімандриту УПЦ МП з Мелітополя

Служба безпеки повідомила про підозру настоятелю чоловічого монастиря Святого Савви Освященного в тимчасово окупованому Мелітополі.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Після захоплення міста архімандрит Іоанн (в миру Олександр Прокопенко) одним із перших підтримав російських окупантів і закликав місцевих жителів допомагати загарбникам.
Звертаючись до прихожан, він категорично заперечував воєнні злочини окупантів і виступав за «приєднання» регіону до росії.
Крім того, наприкінці серпня і на початку вересня 2022 року клірик брав активну участь у «форумах» щодо організації псевдореферендуму в захопленій частині Запорізької області. На таких «заходах» архімандрит публічно закликав людей «проголосувати» за приєднання до рф.
Також він їздив на церемонію оголошення незаконної російської анексії Херсонської, Запорізької, Луганської та Донецької областей у Москві 30 вересня 2022 року.
СБУ повідомила йому про підозру за ч. 5 та ч. 6 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.
Наразі архімандрит перебуває на тимчасово окупованій частині півдня України. Правоохоронці працюють над тим, щоб притягнути його до відповідальності. Олександру Прокопенку загрожує до 12 років увʼязнення.
- Напередодні Служба безпеки України і Нацполіція викрили настоятеля Свято-Вознесенського чоловічого монастиря Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ МП. Йому повідомили про підозру.
- А 11 травня суд оголосив вирок ексочільнику Кіровоградської єпархії УПЦ МП та його секретарю за розпалювання релігійної ворожнечі та ненависті. Їм присудили три роки позбавлення волі з випробувальним терміном два роки, а також рік без права обіймати керівні посади в релігійних організаціях.