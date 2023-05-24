Virgin Orbit мільярдера Річарда Бренсона продає активи через банкрутство

Каліфорнійська аерокосмічна компанія Virgin Orbit британського мільярдера Річарда Бренсона продала майже всі свої активи через банкрутство у США.

У пресрелізі компанії йдеться, що вона продає активи чотирьом переможцям у торгах і припиняє діяльність.

Серед активів — штаб-квартира, обладнання, літак Cosmic Girl та інше на загальну суму $36 мільйонів. Непроданими залишаються близько шести ракет на різних стадіях виробництва та інтелектуальна власність Virgin Orbit.