Легіон «Свобода росії» назвав мету рейду в Бєлгородській області — «створення демілітаризованої зони»

Легіон «Свобода росії», який разом із «Російським добровольчим корпусом» провів рейд у Бєлгородській області, назвав мету бойового завдання.
«Метою миротворчої операції у Бєлгородській області було створення демілітаризованої області між росією та Україною, знищення силовиків, які служать путінському режиму, і демонстрація народам росії, що можливим є створення осередків супротиву й успішна боротьба з путінським режимом. Ці цілі були успішно досягнуті», — заявив легіон «Свобода росії».
Там також заявили, що під час бойових зіткнень 22 травня вдалось розгромити сили ФСБ, «які в паніці відступили», потім на місце прибули підрозділи російської армії, які намагались провести контрнаступ. Легіон заявив, що 23 травня знищив мотострілкову роту російської армії.
В свою чергу Міноборони рф ситуацію не коментує, а публікує «кадри з місця ліквідації ДРГ у Бєлгородській області».
Потім «Російський добровольчій корпус» заявив, що не зазнав втрат у боях у Бєлгородській області і не знає, про які колони знищеної техніки заявляли у Міноборони рф. Щодо фото з тілами людей у формі ЗСУ, які публікують пропагандисти, в РДК наголошують, що носять мультикам, а не піксель.
У Міноборони рф запевняли, що російські добровольчі загони в Бєлгородській області «заблоковані та розгромлені». Нібито знищено понад 70 бійців, чотири бронемашини та п’ять пікапів.
- Уранці 22 травня «Російський добровольчий корпус» і легіон «Свобода росії» заявили, що зайшли на територію росії та виконують там бойові завдання. РДК опублікував кілька відео, на яких можна бачити бійців на тлі дорожніх знаків населених пунктів Любимовка, Безлюдовка, Чуровичі Бєлгородської та Брянської областей.
- Після цього в соцмережах почали зʼявлятися відео обстрілів, імовірно, пропускного пункту «Грайворон», а також бійців із технікою. На відео також потрапила робота військових гелікоптерів і щонайменше один танк із прапором України. Основні сутички розгорнулися в Бєлгородській області.
- РДК і легіон повідомляли про «звільнення» прикордонних сіл Козинка, Поділ Гора і бої за місто Грайворон.
- Українська розвідка заявила, що наступ в області проводять винятково бійці легіону і РДК — тобто громадяни росії. Вони звільняють свою територію і створюють «смугу безпеки» для захисту цивільних українців від обстрілів.