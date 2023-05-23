Легіон «Свобода росії» назвав мету рейду в Бєлгородській області — «створення демілітаризованої зони»

Легіон «Свобода росії», який разом із «Російським добровольчим корпусом» провів рейд у Бєлгородській області, назвав мету бойового завдання.

«Метою миротворчої операції у Бєлгородській області було створення демілітаризованої області між росією та Україною, знищення силовиків, які служать путінському режиму, і демонстрація народам росії, що можливим є створення осередків супротиву й успішна боротьба з путінським режимом. Ці цілі були успішно досягнуті», — заявив легіон «Свобода росії».

Там також заявили, що під час бойових зіткнень 22 травня вдалось розгромити сили ФСБ, «які в паніці відступили», потім на місце прибули підрозділи російської армії, які намагались провести контрнаступ. Легіон заявив, що 23 травня знищив мотострілкову роту російської армії.

В свою чергу Міноборони рф ситуацію не коментує, а публікує «кадри з місця ліквідації ДРГ у Бєлгородській області».

Потім «Російський добровольчій корпус» заявив, що не зазнав втрат у боях у Бєлгородській області і не знає, про які колони знищеної техніки заявляли у Міноборони рф. Щодо фото з тілами людей у формі ЗСУ, які публікують пропагандисти, в РДК наголошують, що носять мультикам, а не піксель.

У Міноборони рф запевняли, що російські добровольчі загони в Бєлгородській області «заблоковані та розгромлені». Нібито знищено понад 70 бійців, чотири бронемашини та п’ять пікапів.